В российских школах предложили ввести «индекс дружелюбия»

В России необходимо ввести «индекс дружелюбия» для оценки распространенности буллинга в школах, заявила Lenta.ru депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова. По ее словам, это позволит принять меры для работы с учащимися и предотвращения негативных последствий. Кроме того, она предложила проводить анонимные опросы среди учеников о травле и издевательствах, поскольку это является одной из причин, по которой детям не нравится ходить в школу.

«Это (введение «Индекса дружелюбия школ» — NEWS.ru) позволит органами власти субъектов Российской Федерации понять причины распространенности буллинга в конкретной школе и принять проактивные меры по привлечению школьных психологов для работы с определенными школами и группами учащихся», — сказала Скрозникова.

Ранее школьный психолог Варвара Тишакина заявила, что если ребенок подвергается травле со стороны одноклассников в школе, помочь ему должны взрослые. По ее мнению, в одиночку ребенок не справится с проблемой, поэтому он должен почувствовать родительскую поддержку.

Она отметила, что если факты травли подтвердились, родителям нужно, во-первых, обуздать собственные эмоции: такие вопросы лучше решать на холодную голову. Кроме того, необходимо проанализировать ситуацию, понять, в каком состоянии находится ребенок, объяснив ему, что произошедшее — это не норма, что он не виноват, а оказался пострадавшим.