Россияне на новогодние праздники будут отдыхать десять дней

Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как сообщает РИА Новости, юрист сервиса HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что смещение произошло за счет того, что два последних дня текущего года выпадают на субботу и воскресенье.

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Она напомнила, что по Трудовому Кодексу РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных, которые совпадают с нерабочими днями с 1 по 8 января. Так, 6 и 7 января совпадают с нерабочими праздничными днями и потому не переносятся.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ», — уточнила Нечаева.