В России исключили введение крайних мер из-за роста заболеваемости COVID-19

Онищенко: в РФ идет рост заболеваемости COVID-19, но ограничений не будет
В России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
По данным бывшего оперштаба по борьбе с коронавирусом, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ за прошедшую неделю увеличился на 30,1%. По словам Онищенко, фиксируемый рост заболеваемости носит естественный характер.
"Он еще будет, но в пределах, которые не дадут оснований идти на крайние меры", - сказал он.
С наступлением холодов люди начнут простывать и начнется еще и подъем заболеваемости гриппом. При этом, если будут привиты более 60% россиян, то подъем не будет эпидемически значимым, считает заместитель президента РАО. Он рекомендовал сделать прививку против гриппа и добавил, что вакцинироваться еще не поздно.
31 октября профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 в России не будет высокой.