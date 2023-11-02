В России исключили введение крайних мер из-за роста заболеваемости COVID-19

В России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет. Об этом заявил РИА Новости академик РАН , заместитель президента Российской академии образования , доктор медицинских наук Геннадий Онищенко .

По данным бывшего оперштаба по борьбе с коронавирусом, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ за прошедшую неделю увеличился на 30,1%. По словам Онищенко, фиксируемый рост заболеваемости носит естественный характер.

"Он еще будет, но в пределах, которые не дадут оснований идти на крайние меры", - сказал он.

С наступлением холодов люди начнут простывать и начнется еще и подъем заболеваемости гриппом. При этом, если будут привиты более 60% россиян, то подъем не будет эпидемически значимым, считает заместитель президента РАО. Он рекомендовал сделать прививку против гриппа и добавил, что вакцинироваться еще не поздно.