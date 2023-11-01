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Central European University внесен в перечень нежелательных организаций

В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, внесен Central European University (Австрия). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции России.

Central European University внесен в перечень нежелательных организаций
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что в реестр также внесен Zentrum fur Osteuropa - und internationale Studien (ФРГ).

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности подконтрольной американскому миллиардеру Джорджу Соросу неправительственной организации Central European University.

Решение было обусловлено тем, что вуз запустил образовательные программы, в которых «намеренно обесценивается и искажается история России».

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