Стала известна судьба кота, спасенного из автомобиля в Москве
Здоровью вызволенного из "автоплена" кота ничего не угрожает, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.
Кот был страшно голоден и напуган. Отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника прокуратуры.
Напомним, запертого в машине кота ранее заметили неравнодушные москвичи. Как оказалось, владельца автомобиля задержали полицейские за неадекватное поведение. Позже его отправили в психиатрическую клинику. Поэтому питомец просидел в машине четыре дня без еды и питья.
По следам сообщений СМИ на парковку прибыли спасатели и достали кота из авто.