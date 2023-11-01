Стала известна судьба кота, спасенного из автомобиля в Москве

Здоровью вызволенного из "автоплена" кота ничего не угрожает, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

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Кот был страшно голоден и напуган. Отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника прокуратуры.

Напомним, запертого в машине кота ранее заметили неравнодушные москвичи. Как оказалось, владельца автомобиля задержали полицейские за неадекватное поведение. Позже его отправили в психиатрическую клинику. Поэтому питомец просидел в машине четыре дня без еды и питья.