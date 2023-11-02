Спасенному из запертой машины в центре Москвы котенку придумали кличку

Котенку, который четыре дня просидел без еды и воды в запертой машине в центре Москвы и был спасен сотрудниками полиции, придумали кличку в честь одного из районов столицы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

Кошка пока будет жить у сотрудницы прокуратуры. Ее собираются назвать Тверок в честь Тверского района Москвы. Автомобиль, где животное томилось взаперти, был припаркован именно на его территории.

Видео дня

1 ноября в Telegram-каналах и СМИ стали появляться многочисленные сообщения, что недалеко от Большого театра стоит автомобиль, внутри которого сидит кошка. Прохожие звонили в МЧС, но спасатели отказались вскрывать дверь машины без согласия владельца, который был задержан за неподобающее поведение и находился в психиатрической клинике.

На парковке стали собираться люди, причем некоторые из них взяли с собой переноски и были намерены забрать кошку себе. Некоторые из них вели себя очень эмоционально. Вскоре на место событий прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели автомобиль, вызвали спасателей и с их помощью вскрыли дверь. Кошку из машины вызвалась достать в свою переноску зоозащитница Наталья Кошанская.

В дальнейшем между Кошанской и полицейскими случился конфликт из-за судьбы котенка. Зоозащитница хотела отправить кошку в ветклинику и самостоятельно начать поиски новых владельцев, а полицейские попросили оставить кошку у них. Кошанскую задержали, она провела в отделении ночь, а на следующий день ее признали виновной в неповиновении полиции и обязали выплатить штраф — четыре тысячи рублей.

Кошку осмотрел ветеринар, ее здоровью ничто не угрожает.