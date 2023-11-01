Зоозащитнице присудили крупный штраф за клевету на погибшего ребенка

Суд Промышленного района Оренбурга постановил оштрафовать на 700 тысяч рублей местную зоозащитницу за клевету на восьмилетнего мальчика, растерзанного бродячими собаками в апреле этого года, сообщает KP.RU. Издание уточняет, что женщина заявила в соцсетях, будто ребенок сам спровоцировал животных на агрессию.

Как пишет издание, 16 апреля стая собак растерзала восьмилетнего Максима на площадке возле одного из гаражных кооперативов Оренбурга. Через несколько дней после трагедии зоозащитница по имени Юлия опубликовала в соцсети видео, в котором заявила, что погибший мальчик систематически издевался над местными бродячими собаками, в том числе якобы «заклеивал им пеной морды» и даже сжег щенков на глазах у мамы-собаки. Блогер утверждала, что эта информация «проверенная», и что ребенок совершал все это с приятелем.

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Мать Максима сочла эти заявления порочащими сына и обратилась в суд с гражданским иском. В ходе разбирательства выяснилось, что неизвестные предлагали зоозащитнице выставить погибшего в негативном свете, сделав его виновником происшествия.

Если прямого доказательства нет, пишите, что собак спровоцировали. Не забудьте писать про фашизм, геноцид, пугайте несогласных карами, онкологией, сводите диалоги в балаганы, приведите в пример убийц, насильников, что они большее зло, что больше в ДТП гибнет народу. Оплата по факту в конце дня, — инструктировали женщину.

За клеветническую информацию зоозащитница получила денежное вознаграждение, сообщает издание. При этом на судебных заседаниях многочисленные свидетели говорили о Максиме как о добром, отзывчивом мальчике, который любил животных. Мать ребенка потребовала компенсацию в 1 млн рублей с публикацией опровержения в соцсетях. Ответчица в свое оправдание заявила, что у нее нет источника постоянного дохода, в то время как на иждивении у нее находятся двое детей, и в настоящее время она вновь беременна.

В результате суд обязал зоозащитницу выплатить 700 тысяч рублей семье мальчика и опубликовать опровержение своих слов в соцсетях и ряде местных СМИ, пишет издание. Мать ребенка сочла решение справедливым.