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Зоозащитнице присудили крупный штраф за клевету на погибшего ребенка

Суд Промышленного района Оренбурга постановил оштрафовать на 700 тысяч рублей местную зоозащитницу за клевету на восьмилетнего мальчика, растерзанного бродячими собаками в апреле этого года, сообщает KP.RU. Издание уточняет, что женщина заявила в соцсетях, будто ребенок сам спровоцировал животных на агрессию.

Зоозащитнице присудили крупный штраф за клевету на погибшего ребенка
© РИА Новости

Как пишет издание, 16 апреля стая собак растерзала восьмилетнего Максима на площадке возле одного из гаражных кооперативов Оренбурга. Через несколько дней после трагедии зоозащитница по имени Юлия опубликовала в соцсети видео, в котором заявила, что погибший мальчик систематически издевался над местными бродячими собаками, в том числе якобы «заклеивал им пеной морды» и даже сжег щенков на глазах у мамы-собаки. Блогер утверждала, что эта информация «проверенная», и что ребенок совершал все это с приятелем.

Видео дня

Мать Максима сочла эти заявления порочащими сына и обратилась в суд с гражданским иском. В ходе разбирательства выяснилось, что неизвестные предлагали зоозащитнице выставить погибшего в негативном свете, сделав его виновником происшествия.

Если прямого доказательства нет, пишите, что собак спровоцировали. Не забудьте писать про фашизм, геноцид, пугайте несогласных карами, онкологией, сводите диалоги в балаганы, приведите в пример убийц, насильников, что они большее зло, что больше в ДТП гибнет народу. Оплата по факту в конце дня, — инструктировали женщину.

За клеветническую информацию зоозащитница получила денежное вознаграждение, сообщает издание. При этом на судебных заседаниях многочисленные свидетели говорили о Максиме как о добром, отзывчивом мальчике, который любил животных. Мать ребенка потребовала компенсацию в 1 млн рублей с публикацией опровержения в соцсетях. Ответчица в свое оправдание заявила, что у нее нет источника постоянного дохода, в то время как на иждивении у нее находятся двое детей, и в настоящее время она вновь беременна.

В результате суд обязал зоозащитницу выплатить 700 тысяч рублей семье мальчика и опубликовать опровержение своих слов в соцсетях и ряде местных СМИ, пишет издание. Мать ребенка сочла решение справедливым.

16 апреля в Оренбурге вблизи гаражного комплекса стая бездомных собак насмерть загрызламальчика. Он гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросились бродячие животные.