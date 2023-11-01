Стали известны результаты анализов крови Мэттью Перри на наркотики

Смерть актера из сериала «Друзья» Мэттью Перри не была результатом передозировки фентанила или метамфетамина - таковы результаты первоначальных анализов его крови. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В рамках токсикологической экспертизы все еще проводятся более глубокие тесты, которые покажут, есть ли в крови актеры какие-либо другие наркотики и принимал ли он рецептурные лекарства в опасных дозах. На получение этих результатов потребуется от четырех месяцев до полугода. Только после этого коронер сможет указать причину и характер смерти.

Тело Мэттью Перри («Друзья», «Девять ярдов», «Папе снова 17») было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября. Актеру было 54 года.

Причина смерти Перри не называлась, полицейские не нашли следов насилия.