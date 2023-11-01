Уникальный «прожектор» на крупнейшем острове Курил показали на фото

Туристы сняли на камеру необычное явление на крупнейшем острове Курильского архипелага. Соответствующий снимок показали в Telegram-канале местного турклуба.

© Telegram-канал «Тур-бизнес клуб «АМИСТ»

На фото видно, как луч солнечного света проходит сквозь отверстие Чертовой скалы и падает на бьющиеся о скалы морские волны. «Прожектор Итурупа. Исполнено!» — говорится в подписи к посту.

Чертова скала, или Чертовка, расположенная на побережье залива Касатка, наиболее известна благодаря прорубленному в ней японцами небольшому тоннелю. Сквозной проход стал воистину мифической точкой: ходили слухи, что в нем находится вход в подземный японский склад химического оружия, якобы запечатанный во времена СССР. Однако в действительности тоннель был сооружен с единственной целью — он давал возможность передвигаться по береговой полосе во время прилива.