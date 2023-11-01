В списке на выезд из сектора Газа не оказалось россиян

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа через пропускной пункт «Рафах», в него вошли граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Также Газу смогут покинуть сотрудники Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций. Россиян в списке не оказалось.

РИА Новости сообщало, что к полудню 1 ноября на КПП «Рафах» прибыли несколько российских семей. Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд. Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявляла, что в российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек.