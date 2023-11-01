В списке на выезд из сектора Газа не оказалось россиян
Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа через пропускной пункт «Рафах», в него вошли граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Об этом сообщает ТАСС.
Также Газу смогут покинуть сотрудники Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций. Россиян в списке не оказалось.
РИА Новости сообщало, что к полудню 1 ноября на КПП «Рафах» прибыли несколько российских семей. Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд. Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявляла, что в российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек.
Утром 1 ноября Египет объявил об открытии терминала КПП «Рафах», через который из Газы планируют выпустить 450 иностранцев. Сообщалось, что через пропускной пункт также планируют эвакуировать около 90 тяжелораненых палестинцев, их будут встречать машины скорой помощи.