Одноклассники обновили «Увлечения»: общение по интересам, вопросы профессионалам и экспертные материалы

ОК представили обновленные «Увлечения»: теперь это полноформатный сервис с разными видами контента и новыми возможностями для общения. Пользователи ОК могут не только находить в «Увлечениях» контент на тему хобби, но и делиться публикациями с миллионами других людей, задавать вопросы экспертам и обсуждать любимые занятия с единомышленниками.

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Поиск публикаций, посвященных хобби, стал удобнее и быстрее. Искать посты по заданным параметрам теперь можно внутри «Увлечений», а не по всей соцсети. ОК также улучшили навигацию в сервисе, добавили фильтры и обновили каталог контента. Сам контент из «Увлечений» стал доступен неавторизованным пользователям. Они могут видеть все типы постов, однако для взаимодействия – реакций, комментариев, возможности задавать вопросы и отвечать на них – нужно войти в аккаунт или зарегистрироваться.

В «Увлечениях» появились новые разделы – «Вопросы и ответы» и «База знаний». В «Вопросах и ответах» можно общаться со всей аудиторией «Увлечений». Люди могут делиться собственными знаниями и спрашивать точку зрения других. Раздел позволяет узнавать мнение экспертов, популярных блогеров и других пользователей. Например, повару можно задать вопрос об особенностях приготовления блюда, а ветеринарному врачу – об уходе за определенными породами питомцев. Обновленная функциональность соцсети позволяет выбрать «Увлечения» как площадку, где человек хочет опубликовать пост. Контент в «Вопросах и ответах», как и во всем сервисе «Увлечения», перед публикацией проверяют, чтобы пользователи получали полезную и достоверную информацию.

В «Базе знаний» пользователи ОК могут найти нужную им структурированную информацию по ключевым вопросам, связанным с хобби, – и за счет этого узнать больше о своем увлечении и расширить кругозор. В разделе публикуются статьи и видео, профессионально написанные или снятые авторами из разных сфер и отобранные редакцией ОК.

ОК привлекли к развитию сервиса сотни экспертов, популярных блогеров и брендов из разных профессиональных областей. Они ведут официальные страницы и публикуют в «Увлечениях» контент о хобби: кулинарии, красоте и здоровье, рукоделии, саде и огороде, отдыхе и туризме, автомобилях и мотоциклах, рыбалке и питомцах.