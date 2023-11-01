Над Крымским мостом заметили дымовую завесу

Сильный дым замечен над Крымским мостом. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. РИА "Федерал Пресс"
Приостановка движения автомобилей по мосту происходит второй раз за это утро. Первое оповещение о временном перекрытии движения машин было распространено в 6:38 мск, а в 7:30 в информационном центре сообщили о восстановлении автомобильного движения. Парламентская газета
Власти полуострова ситуацию пока не комментировали. Lenta.ru
Незадолго до перекрытия в Севастополе объявили воздушную тревогу. Газета.Ru