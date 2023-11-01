В Севастополе объяснили дым в районе бухты

Дым в районе бухты в Севастополе связан с использованием военными табельных средств маскировки. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — объяснил Развожаев.

Он напомнил, что запах у средств маскировки неприятный, но они являются абсолютно безопасными для людей.

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Морской пассажирский транспорт приостановил работу, также на фоне угрозы атаки перекрыли Крымский мост.