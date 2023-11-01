Какие изменения ждут россиян в ноябре

В ноябре россиян ждут изменения в ряде сфер. RT рассказал, о каких нововведениях идет речь.

В частности, с 1 ноября начинает действовать арктическая ипотека, предполагающая льготные условия. Она распространяется на молодые семьи, желающие купить недвижимость на севере. Ипотечные кредиты выдаются по ставке 2% годовых.

Также с ноября начинается осенний призыв на Крайнем Севере. Он будет действовать до 31 декабря.

Кроме того, гражданам, которым исполнилось 80 лет, выплатят прибавку к пенсии. На нее также могут претендовать граждане, имеющие I группу инвалидности. Треть от этой суммы направят пенсионерам, у которых появился иждивенец.

Корректируются и выплаты для граждан, которые вышли на пенсию из сферы гражданской авиации и угольной промышленности или имеют значительный рабочий стаж на Севере.

Также военным пенсионерам, которые являются участниками специальной военной операции, собираются полностью компенсировать пенсию на время службы помимо положенного контрактникам денежного довольствия.

Корректировки ожидаются и в процедуре банкротства. У граждан появилась возможность подать соответствующее заявление во внесудебном порядке при долге в размере от 25 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, власти расширяют с 3 ноября поддержку технологических компаний. Они вводят и ограничения на экспорт отходов и лома драгоценных металлов с начала ноября. Запрет будет действовать до 30 апреля 2024 года.