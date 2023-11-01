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Вот те крест: как прошла выставка похоронщиков в Москве

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Участники международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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Участники международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Участники международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
2/20
Участники международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Участник международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
3/20
Участник международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Надгробия для животных на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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Надгробия для животных на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Участница шоу-показа траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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Участница шоу-показа траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
7/20
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
8/20
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Шоу-показ траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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Шоу-показ траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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частники международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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частники международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Мужчина делает татуировку на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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Мужчина делает татуировку на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Модель во время шоу-показа траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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Модель во время шоу-показа траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
13/20
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Участницы шоу-показа траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
14/20
Участницы шоу-показа траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
15/20
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Шоу-показ траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
16/20
Шоу-показ траурной одежды в рамках международной промышленной выставки «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Модель готовится к шоу-показу траурной одежды на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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Модель готовится к шоу-показу траурной одежды на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Участница шоу-показа траурной одежды около бюста Сталина на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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Участница шоу-показа траурной одежды около бюста Сталина на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
19/20
На международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Сувениры на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года
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Сувениры на международной промышленной выставке «Некрополь – World Russia 2023» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, 31 октября 2023 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости

    Надгробия для животных, шоу-показ траурной одежды и ГАЗ-катафалк – все это можно увидеть на выставке «Некрополь – World Russia 2023», открывшейся сегодня в столичном «Крокус Экспо».

    Организаторы также собираются провести круглый стол «Почему заказчик может не принимать памятник без объективных причин», устроить мастер-класс по траурной флористике, обсудить тенденции мемориального дизайна и провести реконструкцию церемонии прощания с воином (какой эпохи – не уточняется).

    Выставка проходит уже 31-й раз. Организаторы называют экспозицию самой крупной в России из тех, что полностью посвящены похоронному делу.

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