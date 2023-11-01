В Иркутскую область пришли 30-градусные морозы

"Сегодня под утро на севере Катангского района температура была -29...-32 градуса. В Катангском и северо-восточных районах морозная погода будет и в ближайшую ночь [составит] -22...-27, местами до -32, и в ближайшие три ночи для этих районов те же самые температуры сохраняются", - сказала собеседница агентства.