Эксперт рассказал, как похищают человека «на расстоянии»

Преступники реализуют схему с «похищением человека», применяя ее к внушаемым пожилым людям, у которых есть собственное жилье и счета в банках. Об этом рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, преступники, воспользовавшись похищенной информацией из баз данных, одновременно работают по двум направлениям: личные деньги пенсионера и шантаж его родственников.

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На первом этапе пенсионеру поступает звонок от «сотрудника спецслужб», который сообщает, что со счетов пожилого человека якобы сделана попытка перевести деньги для финансирования Вооруженных сил Украины, что является уголовным преступлением. После чего жертву убеждают перевести накопления «на специальные безопасные счета».

«Мошенники бывают настолько убедительны, что пожилые люди безоговорочно верят в эту чудовищную ложь. При этом злоумышленники сразу же стараются отсечь жертву от любого общения с родственниками и внешним миром. Говорят, что операция секретная, и за разглашение ее деталей также наступит уголовная ответственность», — пояснил эксперт.

Затем жертву убеждают уехать на «безопасную конспиративную квартиру», заставляя человека сменить сим-карту. Пока пенсионер в пути или в другом городе, его родственникам сообщают, что тот «похищен» и требуют выкуп, угрожая, что в случае обращения в полицию те его больше не увидят. При этом родные не могут связаться с жертвой мошенничества.

«Чтобы не стать жертвой такой схемы, необходимо исключить разговоры по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись и какую-либо информацию они ни озвучивали (…) Ограничьте круг общения только близкими и проверенными людьми», — заявил юрист, призвав на всех этапах сообщать о подозрительных звонках родственникам и в полицию.

19 октября стало известно о пропаже главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки Маргариты Стручевой. Тогда СМИ сообщали, что родственники обратились в полицию и заявили, что неизвестные требовали за ее освобождение 5 млн рублей.