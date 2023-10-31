Стало известно отношение россиян к палестино-израильскому конфликту

Россияне интересуются развитием событий на Ближнем Востоке, следят за конфликтом между Израилем и Палестиной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ФОМ.

Многие россияне (39% респондентов) рассказали, что знают о войне. Кроме того, 44% пояснили, что слышали о конфликте на Ближнем Востоке. Меньшая часть опрошенных (16%) призналась, что впервые услышала о противостоянии Палестины и Израиля.

За публикациями о палестино-израильской войне не очень внимательно следят 40% опрошенных, внимательно следят 18%.

Значительная часть респондентов (39%) заявила, что мир между Израилем и Палестиной невозможен, 36% придерживаются противоположного мнения.

На вопрос о личных симпатиях к сторонам конфликта многие участники опроса (73%) ответили, что не отдают предпочтений ни той, ни другой стороне, 10% сообщили, что их сердца на стороне Палестины, а 9% отметили, что поддерживают Израиль.