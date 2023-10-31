Земским докторам разрешат переводиться на другое место работы

Минздрав предлагает разрешить менять место работы участниками программ «Земский доктор» или «Земский фельдшер», но только при соблюдении определенных условий. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на официальном портале правовых нормативных актов

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Участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» могут стать врачи, фельдшеры, медсестры и акушерки, приехавшие на работу в села и городки с населением до 50 тысяч человек. Медицинские специалисты получают единовременные выплаты размером до двух миллионов рублей.

Минздрав предлагает разрешить участникам программ, уже получившим выплаты, переводиться на другое место работы. Новую должность можно получить только в пределах того же региона. А «земская» выплата за должность быть установлена такая же, как и на предыдущем месте работы, уточняет пояснительная записка к проекту постановления.