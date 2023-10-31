В 16 регионах России прогнозируется непогода

"В нескольких регионах прогнозируется опасное явление - отклонение от нормы на 7 и более градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается до 20-22 градусов мороза, в северной половине Якутии - до минус 29-36 градусов, в Забайкалье, Хабаровском крае - до 20-26 градусов мороза в ближайшие дни", - сообщил он.