Бурковский нашел работу в американском театре

Отъезд Андрея Бурковского из России многие фанаты связали с началом СВО. Актер на эту тему предпочитает не высказываться, лишь периодически передает приветы фанатам из Лос-Анджелеса. Именно там сейчас живет артист с семьей.

Накануне звезда «Медиатора» сообщил поклонникам радостную новость. Уже в январе он появится на Бродвее. Артист сыграет в постановке «Наш класс». Спектакль создан по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека.

Действие разворачивается в польском городке Едвабне накануне Второй Мировой войны. Почти 1600 евреев тогда погибли не от рук фашистов. А от своих же — соседей, друзей, одноклассников. Андрей Бурковский сыграет Менахема — парня, который выжил после страшных событий и решил мстить.

«Я приглашаю всех на мой первый спектакль on Broadway „Our class“, премьера которого состоится с 12 января в Нью-Йорке», — написал Бурковский в личном блоге.