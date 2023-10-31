Россияне раскупили новогодние путевки на Пхукет

Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала высокий спрос среди россиян на новогодние путевки на Пхукет. Текущая загрузка ряда премиальных отелей на острове уже составляет 80-90%, при этом глубина бронирования достигает апреля, сообщает пресс-служба организации со ссылкой на представителей высокоуровневых гостиниц.

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В АТОР выяснили, что россияне стали чаще выбирать для отдыха в Таиланде премиальные отели. Так, Россия вошла в топ-3 стран-поставщиков туристов в высокоуровневые гостиницы Пхукета. Это подтвердили местные отельеры, сообщившие о большом наплыве отдыхающих из РФ.

Да, у нас отдыхает много россиян. Сейчас отель загружен на 70-80%. Из них половина — гости из России. Оцениваем прирост количества россиян к прошлому году на уровне +30%. Тот факт, что в этом году мы не даем скидок, как в 2022 году, а тарифы выросли на 30%, туристов, в том числе россиян, не смущает. Гораздо важнее для россиян высокий уровень сервиса и широкие возможности для отдыха, — рассказал представитель отеля Le Meridien Phuket Beach Resort 5*.

Аналогичная ситуация наблюдается в отелях JW Marriott Phuket и Avista Grande Phuket Karon Beach Mgallery. Представители гостиниц отмечают, что в основном их клиентами становятся семьи с детьми. При этом тарифы у этих отелей также выросли, прирост составил 20%.

Владельцы гостиниц посоветовали россиянам не откладывать бронирование путевок, так как свободных мест становится меньше с каждым днем. При этом скидок от отельеров можно не ждать: высокий спрос позволяет им не снижать цены.