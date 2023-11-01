Умерла актриса Марина Москаленко

Умерла актриса театра и кино Марина Москаленко
В возрасте 63 лет скончалась российская актриса театра и кино Марина Москаленко. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова.
— В ночь на 31 октября на 64-м году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце, — говорится в сообщении.
Марина Москаленко училась в Высшем театральном училище имени Б. В.Щукина, который окончила в 1984 году. После этого актриса выступала в Московском академическом театре сатиры. Также более 20 лет она служила в Театре кукол Образцова.
В кино Москаленко впервые появилась в 1984 году, снявшись в мелодраме «Счастливая Женька!». Кроме того, она успела сыграть в таких фильмах, как «Шура и Просвирняк», «Рыпкина любовь», «Любовь и прочие глупости».