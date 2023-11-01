Умерла актриса Марина Москаленко

В возрасте 63 лет скончалась российская актриса театра и кино Марина Москаленко. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

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— В ночь на 31 октября на 64-м году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце, — говорится в сообщении.

Марина Москаленко училась в Высшем театральном училище имени Б. В.Щукина, который окончила в 1984 году. После этого актриса выступала в Московском академическом театре сатиры. Также более 20 лет она служила в Театре кукол Образцова.