Премьер Таиланда утвердил безвизовый режим для россиян на 90 дней

Премьер-министр Таиланда утвердил подготовленный министерством внутренних дел указ об увеличении срока безвизового пребывания граждан России в королевстве с 30 до 90 дней. Действовать такой режим будет в период с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024-го.

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Как обратили внимание в генконсульстве РФ в Пхукете, решение было принято в одностороннем порядке.

"В течение указанного периода при пересечении границы в паспорта россиян, прибывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы", - отметили в диппредставительстве.

При этом в генконсульстве уточнили, что речь идет только о туристах. Тех, кто прибывает в Таиланд по учебной, рабочей или иной визе, изменения не коснутся.

Стоит отметить, что большая часть указанного периода считается туристическим сезоном. Четыре месяца - с ноября по февраль - в Таиланде считаются холодным временем года, когда температура воздуха составляет лишь около 30 градусов. Этот промежуток считается наиболее комфортным для отдыхающих для других стран.

Особый режим для россиян был придуман в связи с большой популярностью королевства у туристов из РФ. Согласно статистике, в допандемийный 2019 год Таиланд посетили около 1,5 млн отдыхающих из России, которые потратили за время пребывания около 3,3 млрд долларов. Тогда РФ заняла седьмую строчку в списке стран, граждане которых побывали в королевстве. По мнению экспертов, в этом году туристический поток из России может достичь того же уровня. В Таиланде уже побывали свыше миллиона россиян, что ставит нашу страну на пятое место по количеству отдохнувших на острове человек.