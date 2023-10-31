В Сочи переименуют реку Хероту

Адлерский суд постановил переименовать реку Хероту в Хороту
Адлерский районный суд удовлетворил иск о внесении в государственный каталог географических названий исторического наименования сочинской реки Хорота, которую ранее называли Херота. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.
Ранее представители Сочинского географического общества подали в суд иск о внесении в госкаталог старинного названия реки.
«Суд рассмотрел и удовлетворил иск. Решение никто не обжаловал», — пояснили в пресс-службе.
По данным агентства, пока на табличках указателей красуется прежнее название реки — Херота.
Напомним, что река, о правильном названии которой шли споры на протяжении десятков лет, протекает в Адлерском районе Сочи.
Сторонники названия «Хорота» отмечали, что на военных картах царских времен отчетливо видно именно это название. Поклонники второго варианта, более привлекательного для туристов, также утверждали, что оно якобы является «историческим».