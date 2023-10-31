В Сочи переименуют реку Хероту

Адлерский районный суд удовлетворил иск о внесении в государственный каталог географических названий исторического наименования сочинской реки Хорота, которую ранее называли Херота. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.

Ранее представители Сочинского географического общества подали в суд иск о внесении в госкаталог старинного названия реки.

«Суд рассмотрел и удовлетворил иск. Решение никто не обжаловал», — пояснили в пресс-службе.

По данным агентства, пока на табличках указателей красуется прежнее название реки — Херота.

Напомним, что река, о правильном названии которой шли споры на протяжении десятков лет, протекает в Адлерском районе Сочи.