Российский турист застрял на водопаде во Вьетнаме

В окрестностях вьетнамского Дананга 31-летний турист из России застрял на водопаде Суой Мо Кхе Рам. Об этом сообщает Vietnam Plus.

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В данный момент туристу уже помогли спустится спасатели. Отмечается, что россиянин поднялся на десятиметровый водопад, чтобы полюбоваться видом, но из-за внезапного усиления течения застрял среди камней. Когда мужчина не смог выбраться самостоятельно, местные жители обратились за помощью спасателей.

Операция по спасению окончилась удачно — чтобы добраться до мужчины спасатели преодолели около километра скалистых склонов, а для вызволения туриста использовались веревки и другое специальное снаряжение. Всего на спасение россиянина ушло около получаса.