Россиянин пожаловался властям на спектакль «Война и мир»

Зритель пермского ТЮЗа посчитал премьеру спектакля «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (+16) не патриотичной. Мужчина направил в администрацию губернатора письмо, в котором пожаловался на постановку.

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«Артисты, изображающие русских солдат, поют во время войны „нам весело сегодня“. Сейчас, когда наши доблестные войны, сражаются за отечество подобные фразы из уст русских солдат слышать дико», — пишет «Новый Компаньон» со ссылкой на текст письма.

Добавляется, что мужчина возмущался сценам, когда актеры направляли в зрительный зал ружья, а также поведению Кутузова.