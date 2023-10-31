ФСО проведет ежегодные учения в центре Москвы

"С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. ТАСС

Во время учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. Силовики могут использовать бронированную технику. Lenta.ru