ФСО проведет ежегодные учения в центре Москвы

Федеральная служба охраны (ФСО) проведёт на этой неделе учения на территориях Дома правительства России, комплекса зданий Администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. RT на русском
"С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. ТАСС
Во время учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. Силовики могут использовать бронированную технику. Lenta.ru
Уточняется, что введение каких-либо ограничений для перемещения граждан в связи с учениями не планируется. Москва24