Понасенков* снова подал иск об отмене статуса иноагента

Блогер Евгений Понасенков* (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) обратился в суд с новым иском об отмене статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

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«В суд поступил иск Понасенкова Е.Н.* о признании незаконным распоряжения Министерства юстиции РФ об отказе в исключении из реестра иностранных агентов», — заявили в суде.

Как сообщает ТАСС, заседание суда по рассмотрению иску назначено на 27 ноября.

Напомним, что блогера включили в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 1 апреля 2022 года. Вместе с ним в списке оказалось созданное им ООО «Первый научный»* (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Позднее Понасенков* обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы, но получил отказ, а Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.

Согласно постановлению суда, Понасенков* «распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Кроме того, с мая 2019 по январь 2022 года он получал деньги от издательства «АСТ», которое является «получателем иностранного финансирования».