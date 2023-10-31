Актриса Лебедева получила травму во время выступления в столичном театре

24-летняя актриса театра и кино Глафира Лебедева получила травму во время спектакля в театре имени Моссовета. Об этом стало известно во вторник, 31 октября.

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По информации «Московского комсомольца», инцидент произошел 29 октября. Во время исполнения танца актриса повредила ногу, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали у Лебедевой разрыв боковой связки левого коленного сустава. Госпитализация не потребовалась, однако в скором времени артистке предстоит перенести операцию.

— Я чувствую себя уже лучше, съездила в травматологический центр. Мне назначили операцию. После хирургического вмешательства неизвестно сколько понадобится времени на восстановление, — цитирует «МК» Лебедеву.

В начале августа Лада Дэнс попала в аварию в подмосковном Подольске. В результате у нее диагностировали черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и травму бедра. Певице запретили разговаривать и шевелиться в процессе восстановления.