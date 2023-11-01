В Дагестане чиновника уволили за участие в беспорядках

«Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. Дал поручение скорейшим образом его уволить, он уже уволен из администрации города. Дальше я буду отслеживать, чтобы он никогда в органах власти не появился», — сказал Меликов.