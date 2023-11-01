В Дагестане чиновника уволили за участие в беспорядках
Также в муфтияте региона сняли двух руководителей отделов, которые «слишком яро поддерживали Палестину».
Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. Дал поручение скорейшим образом его уволить, он уже уволен из администрации города. Дальше я буду отслеживать, чтобы он никогда в органах власти не появился», — сказал Меликов.
По его словам, чиновник, находясь в администрации «делает одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое».
«Вот именно к этим людям моя непримиримая позиция», — добавил глава Дагестана.
Меликов не уточнил имя и должность уволенного чиновника, на сайте администрации республики значится только один человек с фамилией Батырханов — Марат Батырханов, врио начальника архивного отдела администрации города Избербаша, пишет РБК.