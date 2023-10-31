Почти 80% медиков поддержали допуск к пациентам врачей-стажеров

Подавляющие большинство российских врачей — 78,5% — приветствует появление должности стажера, но не готово нести ответственность за ошибки подопечных, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Справочник врача». При этом только 2% готовы стать наставниками бесплатно.

В опросе приняли участие почти 3 тысячи медиков, четверть из которых — ординаторы, то есть потенциальные врачи-стажеры. Эта должность появится 1 апреля 2024 года. Молодых врачей допустят к работе с пациентами, если они успешно прошли не менее года ординатуры. Также необходимо пройти первичную и промежуточную аттестации. Предполагается, что курировать работу медиков будут врачи-наставники.

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Business FM спросила у врачей, что они думают об этой инициативе. Выяснилось, что с ней знакомы не все практикующие медработники.

Врач-рентгенолог ЦКБ Управления делами Президента РФ, замглавного врача больницы Святителя Алексия Павел Филистеев:

«Безусловно, очень полезная инициатива, потому что де-факто ординаторы второго года и так выполняют все функции врача, который работает в отделении. Это скорее законодательная инициатива, которая закрепляет полномочия ординаторов и их действия, которые они и так каждый день делают. Если вы сейчас заглянете в больницы, вы увидите, что это и так уже происходит, и на бейджике ординатора не написано, какой стаж — три года или десять лет. Более того, бывают грамотные и компетентные молодые врачи, то есть возраст врача необязательно коррелирует с его компетентностью. Слово «стажер» в данном случае не должно означать, что это доктор, который заведомо хуже знает какие-то вопросы».

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов:

— В том, чтобы в больницах были стажеры, я ничего плохого не вижу. Если бы это было сделано грамотно, могло бы и снимать нагрузку с квалифицированных врачей. То, как сделано в данном случае (по опыту прошлых нововведений, которые исходили от власти), мне хочется видеть в этом какой-то подвох.

— Есть какая-то доплата за наставничество?

— Я довольно давно не работаю в государственных больницах, но в мою бытность такого не было.

— А вы бы согласились работать со стажером бесплатно?

— Работа позволила бы перераспределить нагрузку — можно. Опять же, это зависело бы от того, что входит в функционал этой должности и кто конкретно, какие кадры приходят на эту должность.

Врач-кардиолог московской ГКБ № 29 Алексей Эрлих:

— Что имеется в виду под врачом-стажером, я даже не знаю. Недоученный врач или что? Если речь идет об ординаторах, тогда они и так работают в клиниках и учатся. Во все время моего общения с врачами-ординаторами они вместе со старшими врачами лечили пациентов. У них нет юридической ответственности, за каждым их действием следит курирующий врач. Это и так уже есть, это не новшество. Если есть молодой доктор, который готов помогать, на которого можно переложить часть бумажной работы или часть рутинной работы, это хорошо, конечно.

— Оплачивают врачам допнагрузку, если они берут в наставничество кого-либо?

— Это уже существует. Врачи, под началом которых работают молодые доктора — одного- трех лет стажа, — получают оплату. Любые такие коллаборации только на пользу должны идти врачам и пациентам.

По вопросу дополнительной оплаты труда врачей-наставников пока нет конкретики.