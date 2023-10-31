«Фаната хушетского блогера возмутили два поста в Telegram-канале Магомедова, на который ведет прямая ссылка из его запрещенной официальной соцсети на 8,7 млн подписчиков. В первом — картинка со словами „Мы против еврейских беженцев“ и призывами не сдавать им квартиры, не возить их в авто и не обслуживать в заведениях. Во втором — осуждение админки отеля „Фламинго“ в Хасавюрте. Мол, номера там забиты евреями и если их всех не выселят, то „гостиница превратится в пепел“. По мнению подписчика Хасбуллы, такие вещи могли в том числе спровоцировать людей выйти на штурм аэропорта в Махачкале, после которого задержано уже 83 человека. Пусть в следующих постах Хасбик и осудил протестующих, на него все равно написали заявления в прокуратуру дагестанской столицы и Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и экстремизме», — сообщил источник.