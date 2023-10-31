Россиян предупредили о резком росте заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на треть, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале. При этом рост числа госпитализаций произошел в 56 субъектах РФ.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 30,1%, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в период с 23 по 29 октября был госпитализирован 3781 человек. Это на 19,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели 20 754 пациента, что на 32% выше, чем в предыдущую семидневку. Вместе с этим подтвержден 61 летальный исход.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков посоветовал избегать поездок на общественном транспорте в час пик и при возможности перейти на смешанный формат работы в период повышенной заражаемости коронавирусом. Эксперт подчеркнул, что японские исследователи рекомендуют задерживать дыхание на несколько секунд, если рядом кто-то чихает. Но, по его словам, доказательств действенности такого способа на данный момент недостаточно.