Более 700 участников СВО и членов их семей обратились в центр "Помощь здесь"

Одной из приоритетных задач для городских властей является своевременная и эффективная поддержка семей участников СВО, а также самих бойцов. Муниципальный центр ведет работу с обращениями граждан, касающимися самых разных сфер жизни, от психологической помощи до финансовой и гуманитарной.

Сегодня городской центр поддержки продолжает осуществлять общую координацию и мониторинг работы муниципальных центров поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Так, в рамках деятельности центра работает горячая линия, звонки на которую перераспределяются по территориальному признаку, в соответствии с районом проживания обратившегося. Члены семей участников СВО могут обратиться за помощью по телефону: 217-33-70.

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В управлении по вопросам общественного самоуправления и межнациональных отношений администрации Перми рассказали, что за время работы муниципальных центров поступило более тысячи звонков на горячую линию, за помощью обратились более 700 участников СВО и членов их семей. Координаторы районных штабов, которые также являются операторами "горячей линии", на регулярной основе встречаются с членами семей участников СВО, консультируют их по телефону, а также принимают любые обращения от участников СВО и членов их семей, в том числе отнесенные к ведению Пермского отделения государственного фонда "Защитники Отечества".

Основными темами обращений в городской и районные центры являются получение льгот и пособий (материальная помощь, единовременные выплаты, льготы на детей, на услуги ЖКХ), необходимость помощи по хозяйству для родственников участника СВО, юридическая помощь, оказание медицинской и психологической помощи, сбор гуманитарной и финансовой помощи для участников СВО, получение статуса "Участник боевых действий" и справки о том, что мобилизованный или служащий по контракту является участником СВО, а также трудоустройство и поиск жилья. Пермский казак Вячеслав Тиунов недавно вернулся с фронта и рассказал, что поддержка бойцов сегодня стала более заметной и эффективной.