Власти озвучили, куда пойдут деньги с продажи квартиры Зеленского в Крыму

Деньги, вырученные от продажи квартиры семьи Владимира Зеленского, расположенной в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, будут направлены на нужды фронта и помощь участникам специальной военной операции. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, власти это уже «однозначно определили». Также глава парламента заявил, что национализация и продажа данного жилья — важный и символичный шаг для жителей Крыма. Так, теперь они будут знать, что полуостров никак не связан с Зеленским, указал Константинов.

Накануне стало известно, что, по данным портала государственной информационной системы (ГИС) «Торги», квартиру в доме в поселке городского типа Ливадия в Ялте, принадлежащую жене Владимира Зеленского Елене, продали на аукционе за 44,3 млн рублей.