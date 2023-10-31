Власти озвучили, куда пойдут деньги с продажи квартиры Зеленского в Крыму
Деньги, вырученные от продажи квартиры семьи Владимира Зеленского, расположенной в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, будут направлены на нужды фронта и помощь участникам специальной военной операции. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.
По его словам, власти это уже «однозначно определили». Также глава парламента заявил, что национализация и продажа данного жилья — важный и символичный шаг для жителей Крыма. Так, теперь они будут знать, что полуостров никак не связан с Зеленским, указал Константинов.
Накануне стало известно, что, по данным портала государственной информационной системы (ГИС) «Торги», квартиру в доме в поселке городского типа Ливадия в Ялте, принадлежащую жене Владимира Зеленского Елене, продали на аукционе за 44,3 млн рублей.
Открытый аукцион состоялся в понедельник, 30 октября. На него допустили двух участников. Стартовая цена за имущество площадью 119,5 квадратных метров составляла 24,6 млн рублей. Шаг аукциона составлял 1,2 млн рублей. Известно, что победителем торгов стала женщина. Она предложила за лот 44,356 млн рублей.