В Волгоградской области начала действовать секта во главе с "царем"

В Волгоградской области появилась тоталитарная секта, именующая себя "Русская Православная Церковь - Царская империя", сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.

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Информация поступила от Антисектантской службы западного викариатства Москвы. Подозрительная организация производит расклейку пропагандистских объявлений на дверях и стенах православных церквей.

Их первая акция прошла в Волжском у храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Пропагандистские материалы могут появиться и в других храмах.

Лидером религиозной организации является четырежды судимый рецидивист, именующий себя "патриархом-царем-пророком Ильей". Его помощник известен как "митрополит всея Руси" и "пророк" Енох.