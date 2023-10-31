Россияне массово устремились в пять стран Европы в бархатный сезон. Об этом рассказали аналитики «МегаФона», соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Несмотря на общее снижение спроса у россиян на европейские направления, их интерес к Черногории возрос на 76 процентов в сравнении с прошлым годом. На втором месте оказался Кипр, куда захотели поехать на 43 процента больше российских отдыхающих. Третью строчку заняла Италия с результатом в 40 процентов.

В списке также значатся Великобритания (35 процентов) и Франция (25 процентов).