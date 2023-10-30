Суд в Финляндии отменил демонтаж памятника Ленину

Суд в финском городе Турку отменил решение мэра города Минны Арве о демонтаже памятника Владимиру Ленину, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

© Парламентская газета

Судья решил, что градоначальница превысила свои полномочия, когда в апреле 2022 года решила убрать монумент, ссылаясь на «сильные негативные реакции» горожан. Суд рассмотрел дело после запроса частного лица о том, обладает ли мэр подобными полномочиями. Решение судьи может быть обжаловано.

Бюст Ленина установили в историческом центре Турку в 1977 году. Автором памятника, подаренного Турку от Ленинграда, стал советский скульптор, академик Михаил Аникушин. После демонтажа монумент отправили на хранение в музейные запасники.