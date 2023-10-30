Суд в Финляндии отменил демонтаж памятника Ленину
Суд в финском городе Турку отменил решение мэра города Минны Арве о демонтаже памятника Владимиру Ленину, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Судья решил, что градоначальница превысила свои полномочия, когда в апреле 2022 года решила убрать монумент, ссылаясь на «сильные негативные реакции» горожан. Суд рассмотрел дело после запроса частного лица о том, обладает ли мэр подобными полномочиями. Решение судьи может быть обжаловано.
Бюст Ленина установили в историческом центре Турку в 1977 году. Автором памятника, подаренного Турку от Ленинграда, стал советский скульптор, академик Михаил Аникушин. После демонтажа монумент отправили на хранение в музейные запасники.
Как писала «Парламентская газета», в прошлом году в Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 году. Демонтаж был связан с планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должна пройти через место, где он ранее располагался.