Новая владелица квартиры Зеленского в Крыму объяснила цель покупки

Купившая квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте Ольга Липовецкая поделилась впечатлением о приобретении нового жилья. По ее словам, дом украинского лидера был куплен для семьи, чтобы дети пожили в хорошем и теплом климате.

«Приобретали для себя и для семьи, просто для детей и для климата», — сказала Ольга Липовецкая в интервью telegram-каналу Mash.

Она также заявила, что новоприобретенное жилье не заслуживает пристального внимания прессы.