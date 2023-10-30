Российский зоопарк показал селфи макаки

Большереченский зоопарк ( Омская область ) опубликовал селфи яванской макаки по имени Марсик на своей странице во "ВКонтакте".

По словам сотрудников зоосада, маленький макак давно интересовался телефонами, брал их в лапы под присмотром работников, и в какой-то момент сделал фото на фронтальную камеру гаджета.