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Звезду «Кухни» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура

Российского актера Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура после обращения общественников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Звезду «Кухни» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура
© globallookpress.com

С данной просьбой в ведомство обратились активисты движения «Отцы России». Они потребовали запретить в стране все выступления звезды сериала «Кухня», а также принудить 66-летнего народного артиста к исправительным работы в качестве наказания.

Ранее защита Назарова обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Оштрафовали актера 5 апреля.

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