Звезду «Кухни» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура

Российского актера Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура после обращения общественников. Об этом пишет Telegram -канал Mash.

С данной просьбой в ведомство обратились активисты движения «Отцы России». Они потребовали запретить в стране все выступления звезды сериала «Кухня», а также принудить 66-летнего народного артиста к исправительным работы в качестве наказания.