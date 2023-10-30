Губернатор Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги

Воздушная тревога в Севастополе была отменена. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги», — написал губернатор.

Перед этим он сообщал, что над городом, согласно предварительным данным, были сбиты две воздушные цели, обломки упали на территорию школы.

Губернатор уточнил, что над городом сработали системы противовоздушной обороны.

До этого Telegram-канал Baza писал, что сегодня ночью два безэкипажных катера пытались атаковать порт Севастополя. Один из катеров был подтоплен, второй развернулся и уплыл.

Утром в понедельник в Севастополе была приостановлена работа морского транспорта через бухту.

Перед этим Черноморский флот над акваторией отбил атаку беспилотников.

25 октября Развожаев заявлял, что российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник в пригороде Севастополя, затем объект сдетонировал на земле.