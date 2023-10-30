Комик Руслан Белый* обжаловал статус иноагента

Комик и бывший участник Comedy Club Руслан Белый* (признан иностранным агентом) подал иск к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы, куда поступило заявление артиста.

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«В суд поступил иск Белого Р. В. к Министерству юстиции РФ, в котором истец требует исключить его из перечня иноагентов», — заявили в суде.

Дата заседания по рассмотрению иска пока не назначена.

Напомним, что Белого* включили в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В Минюсте считают, что комик принимал участие «в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Кроме того, он выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ Вооруженных сил РФ. Известно, что сейчас он проживает в Испании.

Ранее СМИ сообщили, что Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала кроличью ферму Белого*. Предприятие артиста задолжало налоговой, а проверка показала, что его деятельность давно не ведется. Ранее он также отказался от доли в 40% в «Арт Плюс», от 70% «Концерт стор» и от 25% в организации «Стендап стор», которой принадлежит знаменитый клуб на Петровке.