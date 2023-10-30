Морской бой каланов у берегов Курил попал на видео

У берегов курильского острова Парамушир каланы устроили настоящий морской бой. Случившееся попало на видео, снятый местным жителем ролик опубликовал телеканал АСТВ на YouTube.

На кадрах видно, как пара животных забирается на камень, затем сцепляется в схватке и падает в воду.

Очевидец уточнил, что после непродолжительного конфликта каланы присоединились к отдыхающим сородичам. Что именно послужило причиной стычки, неизвестно.