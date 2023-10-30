Красную Луну сняли на видео на Сахалине

Жители Сахалина сняли на видео заход красной Луны над островом. Видеозапись необычного астрономического явления опубликовал Telegram-канал «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах запечатлено, как спутник Земли нестандартного цвета заходит за Мицульский хребет.

Отмечается, что Луна меняет окраску при лунных затмениях в полнолуние, как правило, два раза в год. В Южно-Сахалинске это было видно в воскресенье, 29 октября, с 5 часов утра до рассвета.

Телеканал АСТВ обратил внимание, что спустя сутки сахалинцы заметили «отголоски» данного явления: ранним утром Луна была больших размеров, а рядом светилась яркая точка — возможно, Юпитер.