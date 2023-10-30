Умер народный артист России Тигран Алиханов

Народный артист России пианист Тигран Алиханов умер в возрасте 80 лет.
Тигран Алиханов родился в 1943 году в Москве. Учился на фортепианном факультете Московской консерватории. Был заведующим кафедрой камерного ансамбля и квартета Московской консерватории, солистом Московской филармонии. Также вел сольную концертную деятельность, выступал с камерными ансамблями и симфоническими оркестрами. Алиханов гастролировал во многих странах мира, работал в Бюро пропаганды советской музыки Союза композиторов СССР.
Ранее сообщалось. что заслуженный артист России виолончелист Александр Готгельф умер в Москве в возрасте 74 лет.