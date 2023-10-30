Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Жителям многоквартирных домов посоветовали закрыть все окна, отключить воду, газ и электричество. Также рекомендовано укрыться в комнатах с несущими стенами, собрать необходимые документы, мобильные телефоны и деньги. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Внимание всем! Воздушная тревога, — сказано в сообщении главы города.

Кроме того, в Севастополе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта, предупредили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ранее Развожаев писал, что российские силы РЭБ перехватили беспилотный летательный аппарат под Севастополем. По его словам, БПЛА посадили в пригороде, он не причинил никаких разрушений. Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию.