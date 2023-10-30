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Физиогномист объяснил, является ли интервью Цыгановой Дудю дипфейком

Интервью певицы Виктории Цыгановой и ее супруга Вадима журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не является дипфейком, так как на нем нет разрывных частей, в том числе на лице участников беседы, заявил NEWS.ru эксперт-физиогномист Олег Воеводин. По его мнению, это полноценный и нормальный разговор.

Физиогномист объяснил, является ли интервью Цыгановой Дудю дипфейком
© News.ru

Во многих нейросетях нижняя часть рта ходит сама по себе, верхняя сама по себе. Здесь мы наблюдаем полноценный разговор, нет никаких разрывов на лице. На одном из фрагментов одно верхнее веко с левой стороны нормальное, а правое слишком большое, разница век очень сильная. Во-вторых, одна часть брови ниже второй части, несмотря на то, что она удивляется и делает жалобное лицо, — сказал Воеводин.

Физиогномист также отметил, что на одном из фрагментов у Цыгановой верхняя губа немного кривит с нижней. Это он связал с реакцией женщины, которой, вероятно, что-то не понравилось.

Ей что-то просто не понравилось и из-за этого сделала такое выражение лица. Мое мнение: это полноценное, нормальное видео, — заключил Воеводин.

В разговоре с Дудем супруги рассказали о своем отношении к специальной военной операции на Украине, религии, а также раскрыли позицию касательно некоторых российских артистов. После выхода интервью Цыганова в Telegram выложила ссылку на видео и просила подписчиков не смотреть его. По ее словам, все видео было сделано нейросетью.