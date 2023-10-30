Физиогномист объяснил, является ли интервью Цыгановой Дудю дипфейком

Во многих нейросетях нижняя часть рта ходит сама по себе, верхняя сама по себе. Здесь мы наблюдаем полноценный разговор, нет никаких разрывов на лице. На одном из фрагментов одно верхнее веко с левой стороны нормальное, а правое слишком большое, разница век очень сильная. Во-вторых, одна часть брови ниже второй части, несмотря на то, что она удивляется и делает жалобное лицо, — сказал Воеводин.