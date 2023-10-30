Сбежавшие от мобилизации россияне застряли в аэропорту Сеула

Уехавшие от мобилизации в Южную Корею трое граждан России более года не могут получить убежище в этой стране и проживают в аэропорту Инчхон, Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям улучшить условия их проживания, сообщило агентство Ренхап.

Сообщается, что трое военнообязанных россиян «поселились» в зоне ожидания вылета в аэропорту Инчхон с октября прошлого года после того, как «бежали от призыва в ВС России. Комиссия по правам человека рекомендовала управляющим воздушной гаванью «расширить пространство для россиян в зоне вылета и улучшить их питание и условия проживания», передает ТАСС.

Правозащитники также попросили министерство юстиции создать отдельное помещение для ожидания за пределами аэропорта и подготовить правила, касающиеся питания и медицинской помощи. По их словам, длительное ожидание в зоне вылета унижает человеческое достоинства.

В свою очередь в российском посольстве в Сеуле указали, что у них нет данных о «застрявших россиянах», ни сами заявители, ни корейские полномочные органы по данному вопросу не обращались.